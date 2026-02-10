«Вошла бы в Европу». На Западе раскрыли план интеграции с Россией

Глава МИД Сергей Лавров 5 февраля на пресс-конференции заявил, что Россия «обожглась» на своем доверии к странам, чьи лидеры обещали, что не будет расширения НАТО на восток и что у Российской Федерации и Европы будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока.