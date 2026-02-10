«Вошла бы в Европу». На Западе раскрыли план интеграции с Россией

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Еще в начале 1990-х годов на Западе рассматривался вопрос об объединении России и Европы, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
«Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран», — отметил он.
В то же время Уилкерсон напомнил, что планы по тесной интеграции с Москвой западные политики обсуждали сразу же после распада СССР, но впоследствии о них забыли.
«Разве это не было бы потрясающе? Кстати, это был план Колина Пауэлла, Джорджа Буша-старшего, Джима Бейкера и Гельмут Коля. Это был наш план», — подчеркнул эксперт.
