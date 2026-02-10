Украинские власти сосредоточили в Киеве значительное количество военных производств, складов и координационных центров, что делает их законными военными целями. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, именно этим объясняются удары по объектам в украинской столице. Мирошник подчеркнул, что речь идет о военной инфраструктуре, а не о гражданских объектах. Он отметил, что удары не направлены против мирного населения.
Дипломат заявил, что действия украинской стороны, напротив, носят иной характер. По его оценке, Киев сознательно создает тяжелые условия для жизни гражданского населения, стремясь воздействовать на внутреннюю повестку и вызвать страх среди людей.
Мирошник добавил, что подобная тактика используется украинскими властями как инструмент давления и манипулирования общественным мнением.
Читайте также: Минфин предложил резко поднять порог зарплат для иностранных специалистов.