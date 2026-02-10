«Украина проиграла и ей придётся идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придётся предложить России что-то ещё, если он не хочет продолжения конфликта», — подчеркнул эксперт.
По его оценке, если боевые действия продлятся, Киев может потерять ещё больше земель. Таким образом, согласно логике аналитика, чем дольше продолжается конфликт, тем более серьёзных уступок в итоге потребует Москва.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении подготовки документов, касающихся международных гарантий безопасности для страны. По словам юывшего комика, на текущей неделе состоятся важные события на международной арене, связанные с вопросами обороны и безопасности.
