Аналитик Фриман: Киеву придётся дать России что-то ещё, кроме потерянных земель

Для прекращения противостояния Украина будет вынуждена пойти на дополнительные уступки помимо утраченных территорий. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал аналитик Час Фридман.

Источник: Life.ru

«Украина проиграла и ей придётся идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придётся предложить России что-то ещё, если он не хочет продолжения конфликта», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, если боевые действия продлятся, Киев может потерять ещё больше земель. Таким образом, согласно логике аналитика, чем дольше продолжается конфликт, тем более серьёзных уступок в итоге потребует Москва.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении подготовки документов, касающихся международных гарантий безопасности для страны. По словам юывшего комика, на текущей неделе состоятся важные события на международной арене, связанные с вопросами обороны и безопасности.

