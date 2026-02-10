Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин Японии опроверг сообщение о закупке нелетального оружия для Украины

Япония опровергла сообщения о вступлении страны в программу PURL, которая предусматривает финансирование Украины посредством закупки американского оружия. Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Минору Кихара во время утренней пресс-конференции.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что никаких договорённостей с альянсом по указанной программе не заключалось. Вместе с тем Кихара подтвердил, что Япония продолжит поддерживать Украину, сосредотачиваясь на восстановлении инфраструктуры и укреплении экономических и социальных основ государства.

Ранее телеканал NHK World Japan сообщил, что Япония намерена вступить в программу НАТО PURL, предназначенную для поддержки Украины. В рамках соглашения Токио должна была профинансировать закупку американского нелетального вооружения для Киева. Утверждалось, что власти Токио заранее уведомили как НАТО, так и украинскую сторону о предстоящих поставках.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше