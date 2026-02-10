Кабмин Японии опроверг сообщение о закупке нелетального оружия для Украины

Он уточнил, что никаких договорённостей с альянсом по указанной программе не заключалось. Вместе с тем Кихара подтвердил, что Япония продолжит поддерживать Украину, сосредотачиваясь на восстановлении инфраструктуры и укреплении экономических и социальных основ государства.
Ранее телеканал NHK World Japan сообщил, что Япония намерена вступить в программу НАТО PURL, предназначенную для поддержки Украины. В рамках соглашения Токио должна была профинансировать закупку американского нелетального вооружения для Киева. Утверждалось, что власти Токио заранее уведомили как НАТО, так и украинскую сторону о предстоящих поставках.
