Военкор Котенок прокомментировал отставку командующего ВСУ Манько

«Вариантов всего два: Манько недоштурмовал или перештурмовал. Как ни странно, но в моменте это выглядит и так, и так. Похоже, крайней каплей стало то, что т.н. контрнаступ на Запорожском направлении у противника явно пробуксовывает. Большие потери, и нет минимально необходимого медийного эффекта», — пишет Котенок.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о серьёзном ухудшении ситуации для украинских военных в зоне СВО. По его оценке, уровень опасности для солдат на передовой значительно вырос по сравнению с началом конфликта. Именно технологический прогресс в сфере дронов, по словам главкома, привёл к формированию так называемой зоны повышенного риска вдоль всей линии соприкосновения. Речь идёт о «зоне смерти» протяжённостью около 1200 километров и глубиной до 20 километров.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.