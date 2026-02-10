Бизнес‑миссия Хабаровского края достигла договорённостей с Вьетнамом

Значимым результатом стало взаимодействие с Торгово‑промышленной палатой Вьетнама (ТПП), охватывающей всю страну и имеющей связи более чем со 180 государствами. ТПП выразила готовность содействовать установлению B2B‑контактов и размещать информацию о российских компаниях на своих ресурсах.