Бизнес‑миссия Хабаровского края достигла договорённостей с Вьетнамом

Делегация компаний Хабаровского края завершила деловой визит во Вьетнам — вторую страну в рамках международной бизнес‑миссии в Юго‑Восточную Азию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поездка, организованная краевым Центром поддержки экспорта, последовала за этапом в Индонезии. Инициативу проведения таких выездов поручил губернатор Дмитрий Демешин; поддержку оказывает нацпроект «Международная кооперация и экспорт».
За три дня во Вьетнаме участники делегации провели свыше 20 переговоров, причём формат встреч — непосредственно в офисах местных компаний — позволил глубже изучить запросы потенциальных партнёров. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере центробежных компрессоров: обсуждались условия поставок и альтернативы продукции американских и европейских производителей.
Значимым результатом стало взаимодействие с Торгово‑промышленной палатой Вьетнама (ТПП), охватывающей всю страну и имеющей связи более чем со 180 государствами. ТПП выразила готовность содействовать установлению B2B‑контактов и размещать информацию о российских компаниях на своих ресурсах.
На встрече с торговым представителем РФ во Вьетнаме Вячеславом Хариновым рассмотрели барьеры выхода на местный рынок в сферах платежей, логистики и энергетики. Торгпред подчеркнул потенциал для новых контрактов и отметил перспективные направления:
проект по ветрогенерации (с возможностью сборки оборудования во Вьетнаме или РФ);
поставки вьетнамского кофе в Россию;
совместные решения экологических задач в кофейной отрасли.
Первый заместитель минэкономразвития края Валентина Филоненко подчеркнула: сочетание переговоров с госорганами и прямых бизнес‑контактов дало компаниям стратегическое видение рынков и конкретные договорённости. Теперь ключевая задача — перевести результаты диалогов в экспортные контракты.
Бизнес‑миссия проходила со 2 по 9 февраля 2026 года. Всего представители края провели более 30 деловых встреч в двух странах, что способствует расширению контактов, поиску новых ниш и укреплению инвестиционного климата региона.