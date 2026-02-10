Ричмонд
Полянский: реальное урегулирование конфликта на Украине идет без ОБСЕ

Полянский заявил, что России не нужно возобновление работы СММ ОБСЕ на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Россия не заинтересована в возобновлении работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, и реальные переговоры по урегулированию конфликта происходят вне рамок этой организации. Об этом заявил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Повторение формата СММ нам не нужно. Реальное урегулирование и переговоры сейчас идут в других форматах», — отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Полянский уточнил, что хотя многие делегации не отказываются от диалога. Однако они настаивают на прекращении военных действий перед тем, как ОБСЕ сможет снова выполнить свои функции.

Ранее KP.RU писал, что ОБСЕ не может выступать наблюдателем для возможного перемирия на Украине. Полянский подчеркнул, что доверие к организации было подорвано еще во время работы по минским соглашениям. Он добавил, что ОБСЕ в прежнем виде не продемонстрировала эффективности в урегулировании конфликта.

