Полянский: реальное урегулирование конфликта на Украине идет без ОБСЕ

«Повторение формата СММ нам не нужно. Реальное урегулирование и переговоры сейчас идут в других форматах», — отметил дипломат в интервью РИА Новости.
Полянский уточнил, что хотя многие делегации не отказываются от диалога. Однако они настаивают на прекращении военных действий перед тем, как ОБСЕ сможет снова выполнить свои функции.
Ранее KP.RU писал, что ОБСЕ не может выступать наблюдателем для возможного перемирия на Украине. Полянский подчеркнул, что доверие к организации было подорвано еще во время работы по минским соглашениям. Он добавил, что ОБСЕ в прежнем виде не продемонстрировала эффективности в урегулировании конфликта.
Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.Читать дальше