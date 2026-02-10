Ранее KP.RU писал, что ОБСЕ не может выступать наблюдателем для возможного перемирия на Украине. Полянский подчеркнул, что доверие к организации было подорвано еще во время работы по минским соглашениям. Он добавил, что ОБСЕ в прежнем виде не продемонстрировала эффективности в урегулировании конфликта.