План интеграции России с Европой: на Западе сделали неожиданное заявление

Экс-полковник Уилкерсон: Запад хотел интегрировать Россию с Европой.

Источник: Комсомольская правда

В конце 20 века западные политики рассматривали возможность объединения Европы и России. РФ могла бы стать «равноправным партнером» стран ЕС. Об этом сообщил отставной полковник американских Сухопутных войск Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube.

Он считает, что это был бы «потрясающий» план. По словам военного, эту идею продвигали официальные лица США.

«Россия вошла бы в Европу и стала равноправным партнером других европейских стран», — заключил Лоуренс Уилкерсон.

Однако сейчас европейцы, напротив, желают отречься от России. В первую очередь на это указывает отказ ЕС от российского газа. Решение приведет к новой зависимости Европы от США, считает лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она обратилась к властям ФРГ с таким предостережением.

