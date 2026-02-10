Андрей Попето назначен первым заместителем мэра Красноярска

Андрей Попето генерал-лейтенант внутренней службы в отставке. Родился в 1976 году в Пермской области. В 1998 году начал службу в органах исполнения наказаний Красноярского края. В 2007 году назначен заместителем начальника регионального ГУФСИН. В разное время возглавлял управление тылового обеспечения ФСИН России, кемеровское и новосибирское областные главки ведомства. С июля 2021 года руководил ГУФСИН России по Красноярскому краю.