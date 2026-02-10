Андрей Попето назначен первым заместителем мэра Красноярска

Ранее, с декабря 2021 года, должность первого заместителя главы города занимал Алексей Шувалов. Он курировал деятельность департаментов социального развития, информационной политики, общественной безопасности, муниципального заказа, главы города, а также ряда управлений, в том числе кадровой политики, управление делами, учета и реализации жилищной политики и юридическое управление.
Андрей Попето генерал-лейтенант внутренней службы в отставке. Родился в 1976 году в Пермской области. В 1998 году начал службу в органах исполнения наказаний Красноярского края. В 2007 году назначен заместителем начальника регионального ГУФСИН. В разное время возглавлял управление тылового обеспечения ФСИН России, кемеровское и новосибирское областные главки ведомства. С июля 2021 года руководил ГУФСИН России по Красноярскому краю.