Андрей Попето назначен первым заместителем мэра Красноярска

Первым вице-мэром Красноярска назначен Андрей Попето, с августа 2023 года (сначала в статусе исполняющего обязанности) возглавлявший Красноярский краевой фонд капремонта.

Источник: Reuters

Ранее, с декабря 2021 года, должность первого заместителя главы города занимал Алексей Шувалов. Он курировал деятельность департаментов социального развития, информационной политики, общественной безопасности, муниципального заказа, главы города, а также ряда управлений, в том числе кадровой политики, управление делами, учета и реализации жилищной политики и юридическое управление.

Андрей Попето генерал-лейтенант внутренней службы в отставке. Родился в 1976 году в Пермской области. В 1998 году начал службу в органах исполнения наказаний Красноярского края. В 2007 году назначен заместителем начальника регионального ГУФСИН. В разное время возглавлял управление тылового обеспечения ФСИН России, кемеровское и новосибирское областные главки ведомства. С июля 2021 года руководил ГУФСИН России по Красноярскому краю.