FT: к призывам к отставке Стармера причастен глава минздрава Британии

Парламентарий, близкий к главе правительства, на условиях анонимности заявил, что «не нужно быть очень умным человеком», чтобы задаться вопросом по поводу Стритинга и Сарвара. В свою очередь, неназванный представитель главы минздрава утверждает, что команда главы министра не согласовывала действия шотландского политика.