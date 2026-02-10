FT: к призывам к отставке Стармера причастен глава минздрава Британии

Политики, поддерживающие премьер-министра Британии Кира Стармера, полагают, что к призывам к его отставке причастен глава минздрава Соединённого Королевства Уэс Стритинг, написала газета Financial Times (FT).
Ранее лидер Шотландской лейбористской партии Анас Сарвар потребовал от руководителя британского правительства покинуть свой пост.
«Союзники премьер-министра заявили, что этот шаг Сарвара был согласован с министром здравоохранения Уэсом Стритингом, который рассматривается как претендент на пост лидера Лейбористской партии, если и когда Стармер покинет пост», — сказано в публикации.
Парламентарий, близкий к главе правительства, на условиях анонимности заявил, что «не нужно быть очень умным человеком», чтобы задаться вопросом по поводу Стритинга и Сарвара. В свою очередь, неназванный представитель главы минздрава утверждает, что команда главы министра не согласовывала действия шотландского политика.
Тем не менее один из союзников Стармера обратил внимание, что в правительстве нарастает недовольство из-за подозрений в нелояльности Стритинга.
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что Кир премьер-министр Британии может вынужденно уйти в отставку уже в течение ближайшей недели. Это, как уточняли журналисты, связано со скандалом вокруг бывшего посла Соединённого Королевства в США Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
9 февраля Кир Стармер обратился к членам Лейбористской партии в парламенте и заявил, что хочет остаться на посту главы правительства.