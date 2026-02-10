Ричмонд
Группировка войск «Запад» ликвидировала 41 тяжёлый квадрокоптер ВСУ за сутки

Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила около 40 тяжёлых квадрокоптеров и 30 пунктов управления дронами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

Источник: Life.ru

По его словам, были уничтожены 41 тяжёлый боевой квадрокоптер и 29 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Расчёты ПВО и мобильные огневые группы сбили указанные аппараты в воздухе. Дополнительно было ликвидировано четыре склада боеприпасов, шесть миномётов и два наземных робототехнических комплекса.

А ранее украинская авиационная бригада «Херсон» сообщила о потере вертолёта Ми-24. Отмечается, что экипаж машины погиб во время выполнения боевого задания. Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

