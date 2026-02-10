Группировка войск «Запад» ликвидировала 41 тяжёлый квадрокоптер ВСУ за сутки

По его словам, были уничтожены 41 тяжёлый боевой квадрокоптер и 29 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Расчёты ПВО и мобильные огневые группы сбили указанные аппараты в воздухе. Дополнительно было ликвидировано четыре склада боеприпасов, шесть миномётов и два наземных робототехнических комплекса.
А ранее украинская авиационная бригада «Херсон» сообщила о потере вертолёта Ми-24. Отмечается, что экипаж машины погиб во время выполнения боевого задания. Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю ВСУ.
