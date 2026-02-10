«Во время конфликта на Украине русские показали, что могут производить вооружения в больших объёмах и с высокой скоростью, а США — нет», — отметил Прауд.
Эксперт объяснил это разницей в моделях промышленности. В России, по его мнению, действует индустриальная система оборонного производства, тогда как в США до сих пор доминирует приватизированная модель 1980-х годов, ориентированная в первую очередь на извлечение прибыли. По оценке дипломата, украинский конфликт наглядно продемонстрировал вопиющую неэффективность западной политической линии в отношении Украины.
Ранее украинская авиационная бригада «Херсон» сообщила о потере вертолёта Ми-24. Отмечается, что экипаж машины погиб во время выполнения боевого задания. Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю Вооружённых сил Украины.
