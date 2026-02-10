Небензя: США понимают, что без РФ невозможно обсуждать мировые проблемы

ООН, 10 февраля. /ТАСС/. Приглашение России присоединиться к работе Совета мира свидетельствует о понимании администрацией США невозможности серьезного обсуждения глобальных проблем без участия Москвы. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Видим в приглашении России в Совет мира понимание Вашингтоном невозможности какого-либо серьезного обсуждения глобальных проблем без участия нашей страны. Что касается нашего подключения к работе Совета мира, то анализ этого вопроса президент России поручил министерству иностранных дел», — сказал Небензя.
По его словам, у нынешней американской администрации «есть прагматичный настрой по ряду сюжетов с отказом от идеологических установок в пользу решений международных конфликтов». Дипломат отметил, что теперь важно смотреть, «как на практике будет выстраиваться работа Совета мира», созданного для решения проблемы в Газе, и «насколько успешно он будет работать».
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Американская сторона заявила, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение войти в Совет мира. Глава государства поручил МИД изучить поступившее предложение и проконсультироваться с партнерами. Он заявил, что РФ готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных в США активов.