Калачев: РФ и Турция принимают меры по преодолению санкций Запада

«Российско-турецкие торгово-экономические отношения, действительно, сталкиваются с определенными трудностями на фоне усиления санкционного давления со стороны западных стран, что осложняет финансовые расчеты и логистику. Однако стороны принимают активные меры по преодолению санкционных ограничений», — сказал дипломат в интервью ТАСС.