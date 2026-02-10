Калачев: РФ и Турция принимают меры по преодолению санкций Запада

Россия и Турция активно работают над преодолением проблем в двусторонней торговле, вызванных западными санкциями. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Стамбуле Александр Калачев.
«Российско-турецкие торгово-экономические отношения, действительно, сталкиваются с определенными трудностями на фоне усиления санкционного давления со стороны западных стран, что осложняет финансовые расчеты и логистику. Однако стороны принимают активные меры по преодолению санкционных ограничений», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Калачев уточнил, что между профильными ведомствами России и Турции налажено конструктивное и профессиональное сотрудничество. Обе страны сохраняют политическую волю и экономическую заинтересованность.
Ранее KP.RU писал, что западноевропейские санкции не оказывают негативного влияния на состояние экономики России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна не принимает решения под внешним давлением.