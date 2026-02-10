Захарова: Бербок стала председателем ГА ООН, чтобы стереть память о ВОВ

По данным Der Spiegel, недавние выступления Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают насмешки и стыд в ФРГ. Лидер США Дональд Трамп во время своего недавнего выступления раскритиковал ее «зеленую экономику».