Экс-главу МИД Германии Анналену Бербок назначили на пост председателя Генассамблеи ООН (ГА ООН), чтобы полностью стереть память о Великой Отечественной войне и нацистах. Такое мнение во вторник, 10 февраля, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат добавила, что в 2025 году в мире отмечалось 80-летие разгрома гитлеровской Германии. Именно Красная армия помогла сформировать облик мира таковым, каким мы его знаем сейчас.
Однако недругам Москвы это мешает. По ее словам, они пытаются сознательно выморить победу советского народа, стереть факты, фальсифицировать историю.
— Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН, — цитирует Захарову KP.ru.
По данным Der Spiegel, недавние выступления Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают насмешки и стыд в ФРГ. Лидер США Дональд Трамп во время своего недавнего выступления раскритиковал ее «зеленую экономику».
Выдвижение политика на должность вызвало множество обсуждений. По мнению издания Focus, назначение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН может лишить Германию места в Совете Безопасности организации.