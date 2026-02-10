Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Бербок стала председателем ГА ООН, чтобы стереть память о ВОВ

Экс-главу МИД Германии Анналену Бербок назначили на пост председателя Генассамблеи ООН (ГА ООН), чтобы полностью стереть память о Великой Отечественной войне и нацистах. Такое мнение во вторник, 10 февраля, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экс-главу МИД Германии Анналену Бербок назначили на пост председателя Генассамблеи ООН (ГА ООН), чтобы полностью стереть память о Великой Отечественной войне и нацистах. Такое мнение во вторник, 10 февраля, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что в 2025 году в мире отмечалось 80-летие разгрома гитлеровской Германии. Именно Красная армия помогла сформировать облик мира таковым, каким мы его знаем сейчас.

Однако недругам Москвы это мешает. По ее словам, они пытаются сознательно выморить победу советского народа, стереть факты, фальсифицировать историю.

— Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН, — цитирует Захарову KP.ru.

По данным Der Spiegel, недавние выступления Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывают насмешки и стыд в ФРГ. Лидер США Дональд Трамп во время своего недавнего выступления раскритиковал ее «зеленую экономику».

Выдвижение политика на должность вызвало множество обсуждений. По мнению издания Focus, назначение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН может лишить Германию места в Совете Безопасности организации.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше