По оценке генрала, завершение конфликта в ближайшее время выглядит маловероятным. Эйхелсхейм подчеркнул, что, несмотря на текущую динамику, стороны в перспективе могут прийти к прекращению огня.
«Россия продолжает добиваться территориальных успехов. Но в конечном итоге, я убеждён, будет достигнуто прекращение огня», — заявил генерал.
Он также указал, что в Нидерландах не ожидают скорого завершения конфликта и рассматривают происходящее как затяжное противостояние. По его словам, военное развитие ситуации остаётся определяющим фактором для дальнейших политических решений.
Ранее сообщалось, что российские войска в ходе активных действий установили контроль над двумя населёнными пунктами на севере Украины. По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Сидоровку в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» заняли Глушковку в Харьковской области. В ведомстве отмечали, что продвижение стало результатом решительных действий на указанных направлениях.
