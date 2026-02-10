Главком ВС Нидерландов признал успехи Вооружённых сил России на Украине

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе активных действий установили контроль над двумя населёнными пунктами на севере Украины. По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Сидоровку в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» заняли Глушковку в Харьковской области. В ведомстве отмечали, что продвижение стало результатом решительных действий на указанных направлениях.