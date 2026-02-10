Дипломат напомнил, что эти объекты относятся к законным военным целям, и подчеркнул, что удары не нацелены на гражданских. Он добавил, что действия Киева создают тяжёлые условия для жизни горожан и направлены на формирование внутренней повестки путём запугивания населения.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по крупнейшей в Европе подстанции во Львовской области. В Восточной и Центральной Украине, а также на Западе страны электроснабжение полностью разрушено. Военный аналитик Андрей Мартьянов подчеркнул, что объект играет критическую роль в снабжении электроэнергией западных областей Украины и обеспечивает приём электричества из стран Европейского союза.
