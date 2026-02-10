Украине в случае отказа от продолжения конфликта придется идти на дополнительные уступки Москве, помимо уже утраченных территорий. Об этом сообщает эфир одного из YouTube-каналов со ссылкой на заявление американского дипломата в отставке Часа Фримана.
По его оценке, европейские страны долгое время игнорировали реальное положение дел вокруг украинского кризиса, однако постепенно начинают признавать неблагоприятный для Киева исход. Фриман указал, что возможности вернуть потерянные территории у Украины отсутствуют, а перспектива переговоров будет напрямую связана с готовностью предложить России новые условия.
Дипломат отметил, что положение киевских властей остается крайне тяжелым. По его словам, продолжение боевых действий несет для Украины риск дальнейшей потери значительной части территорий. В этом контексте он напомнил о возможных сценариях изменения линии соприкосновения в случае затягивания конфликта.
Фриман также подчеркнул, что осознание масштабов проблемы постепенно приходит как к западным политикам, так и к общественности, наблюдающей за развитием ситуации.
На фоне этих заявлений Министерство обороны России сообщило о ходе боевых действий за последние сутки. По данным ведомства, российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, использовавшимся в интересах ВСУ. Украинская сторона за сутки потеряла 1075 военнослужащих, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. Средствами ПВО были сбиты 72 беспилотника противника.
Читайте также: Поведение стрелявшего в генерала ГРУ Алексеева назвали странным.