Экс-дипломат из США заявил о необходимости новых уступок Украины России

На фоне этих заявлений Министерство обороны России сообщило о ходе боевых действий за последние сутки. По данным ведомства, российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, использовавшимся в интересах ВСУ. Украинская сторона за сутки потеряла 1075 военнослужащих, 15 танков и других боевых бронированных машин, а также 46 единиц военной автомобильной техники. Средствами ПВО были сбиты 72 беспилотника противника.