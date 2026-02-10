Ричмонд
«Обратное расширение»: ЕС придумывает план по ускоренному вступлению Украины в союз

Politico: Европа разработала пять шагов для принятия Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз активно разрабатывает стратегию ускоренного принятия Украины в свой состав. Этот план получил название «обратное расширение». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Первым этапом станет предоставление Украине «предварительной поддержки» в виде неофициальных рекомендаций по юридическим мерам, необходимым для вступления. Издание уточняет, что ЕС и Киев уже обсудили три из шести ключевых мер.

Второй шаг включает разработку упрощенной модели членства в ЕС. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила несколько вариантов, включая «обратное расширение». Оно предполагает постепенное предоставление прав и обязанностей странам, присоединившимся к союзу.

Третий шаг связан с преодолением позиции Венгрии в ЕС. Европейские политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах, что может привести к приходу более лояльного к Украине лидера.

Четвертым этапом может стать давление на Орбана через Вашингтон. По данным источника, администрация президента США Дональда Трампа уже использовала свое влияние на венгерского премьера в вопросах санкций против России.

Пятым шагом в плане ЕС рассматривается возможность применения статьи № 7 договора о Евросоюзе. Газета отмечает, что она может привести к лишению Венгрии права голоса в случае нарушения ценностей союза.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил, что несмотря на присутствие планов о вступлении Украины в ЕС в 2027 году в проекте мирного соглашения, многие европейские страны будут против. Он полагает, что 2026 год будет наполнен спорами, которые могут привести к разделению позиций как внутри союза, так и в мировом сообществе.

