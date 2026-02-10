«Обратное расширение»: ЕС придумывает план по ускоренному вступлению Украины в союз

Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил, что несмотря на присутствие планов о вступлении Украины в ЕС в 2027 году в проекте мирного соглашения, многие европейские страны будут против. Он полагает, что 2026 год будет наполнен спорами, которые могут привести к разделению позиций как внутри союза, так и в мировом сообществе.