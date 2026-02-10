Подоляка назвал сбитый Ми-24 ВСУ очередной жертвой дронов с ракетами

Вертолет Ми-24, о потере которого заявили в ВСУ, мог был поражен ракетой, выпущенной беспилотником, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«Похоже, очередная жертва наших “Гераней”… Вернее их ракет Р-60, которые недавно начали на некоторые из них ставить для самообороны от вот таких вот “охотников”», — написал он.
Согласно сведениям Подоляки, российские дроны с ракетами сбили уже не менее трех боевых машин противника.
Напомним, в минувший понедельник 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ «Херсон» сообщила о потере вертолета Ми-24. По информации украинских военных, борт не вернулся с боевого задания. В ВСУ признали, что экипаж вертолета уничтожен.
В декабре прошлого года противник также потерял вертолет Ми-24 вместе с экипажем. По данным источников, этот борт был сбит дроном, оснащенным ракетами класса «воздух-воздух» Р-60. Ранее стало известно о потере ВСУ истребителя Су-27 и гибели пилота. Сообщалось, что самолет противника могла уничтожить ракета, выпущенная беспилотником.