Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка назвал сбитый Ми-24 ВСУ очередной жертвой дронов с ракетами

Военный блогер сообщил, что российские дроны с ракетами сбили уже не менее боевых машин ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Вертолет Ми-24, о потере которого заявили в ВСУ, мог был поражен ракетой, выпущенной беспилотником, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Похоже, очередная жертва наших “Гераней”… Вернее их ракет Р-60, которые недавно начали на некоторые из них ставить для самообороны от вот таких вот “охотников”», — написал он.

Согласно сведениям Подоляки, российские дроны с ракетами сбили уже не менее трех боевых машин противника.

Напомним, в минувший понедельник 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ «Херсон» сообщила о потере вертолета Ми-24. По информации украинских военных, борт не вернулся с боевого задания. В ВСУ признали, что экипаж вертолета уничтожен.

В декабре прошлого года противник также потерял вертолет Ми-24 вместе с экипажем. По данным источников, этот борт был сбит дроном, оснащенным ракетами класса «воздух-воздух» Р-60. Ранее стало известно о потере ВСУ истребителя Су-27 и гибели пилота. Сообщалось, что самолет противника могла уничтожить ракета, выпущенная беспилотником.

Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше