Украина сосредоточила в Киеве военные производства, склады и координационные центры. И именно по ним ВС России наносят удары. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что размещенные в столице объекты используются в военных целях. Как следствие, рассматриваются как законные цели. При этом удары, не направлены против гражданского населения.
«Нужно понимать, что Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает», — сказал Родион Мирошник.
Он добавил, что, в отличие от украинской стороны, Россия не стремится оказывать давление на мирное население. В то же время, как Киев намеренно создает невыносимые условия для жизни. Все для того, чтобы напугать собственное население.
Напомним, в Минобороны России ранее сообщали о нанесении ударов по военному аэродрому, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. По данным ведомства, для этого применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Все произошло в понедельник, 9 февраля.
Немногим ранее Родион Мирошник высказывался о терактах, которые устраивает киевский режим. Он подчеркивал, что таким образом украинская сторона пытается спровоцировать Россию на отказ от переговорного процесса. Именно поэтому все делается на фоне контактов РФ и США. Однако Москва от дипломатии отказываться не намерена.
Кроме того, Мирошник подчеркивал, что представители киевского режима продолжают активно врать. Так, например, получилось с покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о непричастности украинской стороны, но на деле все оказалось иначе. Поскольку обнародованные данные демонстрируют, что Киев в нападении все-таки участвовал.