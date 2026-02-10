Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки ВСУ потеряли девять антенн связи и два робототехнических комплекса

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что за минувшие сутки войска и беспилотники уничтожили девять антенн связи, два наземных робототехнических комплекса и пять блиндажей с бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены девять антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, поражены пять блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито два беспилотника противника», — рассказал Астафьев.

Таким образом, за отчётный период украинская сторона лишилась важных средств связи и управления, а также нескольких защищённых позиций, где находился личный состав.

Ранее под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности. Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.