«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены девять антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, поражены пять блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито два беспилотника противника», — рассказал Астафьев.
Таким образом, за отчётный период украинская сторона лишилась важных средств связи и управления, а также нескольких защищённых позиций, где находился личный состав.
Ранее под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности. Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.
