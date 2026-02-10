Посол Дарчиев: РФ и США ждет большая работа по преодолению токсичного наследия

России и США предстоит большая работа по преодолению «токсичного наследия» прошлого. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на вопрос ТАСС на приеме в посольстве по случаю Дня дипломатического работника.
По его словам, Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты и стараются не допустить возвращения к ситуации, когда диалог превращался в «монологи» двух сторон. При этом накопившиеся проблемы по-прежнему оказывают влияние на двусторонние отношения.
«Мы разговариваем, пытаемся не допустить, чтобы диалог вновь стал монологами с двух сторон, как это было еще в недавнюю эпоху. Но предстоит опять-таки большая работа по преодолению, я выскажусь очень дипломатично, токсичного наследия прошлого», — подчеркнул дипломат.
Немногим ранее об отношениях России и США высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что работа над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже, продолжается. По его словам, стороны поддерживают контакты и продолжают прорабатывать ранее согласованные решения.