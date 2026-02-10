В Венгрии заявили об угрозе втягивания Европы в войну из-за заявлений НАТО

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что размещение войск стран — членов НАТО на Украине является для России категорически неприемлемым. В российском руководстве предупреждали, что такие шаги приведут к резкой эскалации и фактически означали бы прямое участие альянса в конфликте. Заявления о возможной отправке западных контингентов, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских стран, в Москве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.