Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости присутствия сил альянса на Украине «на суше, на море и в воздухе». Об этом сообщает публикация политика в социальной сети X.
Глава венгерского правительства заявил, что подобные заявления последовательно подталкивают Европу к прямому военному конфликту. По его словам, события последних недель развиваются в опасном направлении и усиливают риски эскалации.
Орбан также напомнил о позиции лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который ранее допустил появление на Украине военнослужащих в форме Европейского союза. Венгерский премьер подчеркнул, что считает такой сценарий недопустимым.
По его словам, он не желает видеть европейцев, в том числе молодых граждан Венгрии, участвующими в боевых действиях на украинской территории. Орбан указал, что дальнейшее втягивание ЕС в конфликт будет иметь тяжелые последствия для всего континента.
В завершение он заявил, что Венгрия не позволит вовлечь себя в происходящее и намерена избегать участия в военных авантюрах.
Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что размещение войск стран — членов НАТО на Украине является для России категорически неприемлемым. В российском руководстве предупреждали, что такие шаги приведут к резкой эскалации и фактически означали бы прямое участие альянса в конфликте. Заявления о возможной отправке западных контингентов, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских стран, в Москве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Читайте также: Россия ударила по Японии санкционным ответом и закрыла путь к диалогу.