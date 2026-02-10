Ричмонд
В Венгрии заявили об угрозе втягивания Европы в войну из-за заявлений НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости присутствия сил альянса на Украине «на суше, на море и в воздухе».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости присутствия сил альянса на Украине «на суше, на море и в воздухе». Об этом сообщает публикация политика в социальной сети X.

Глава венгерского правительства заявил, что подобные заявления последовательно подталкивают Европу к прямому военному конфликту. По его словам, события последних недель развиваются в опасном направлении и усиливают риски эскалации.

Орбан также напомнил о позиции лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который ранее допустил появление на Украине военнослужащих в форме Европейского союза. Венгерский премьер подчеркнул, что считает такой сценарий недопустимым.

По его словам, он не желает видеть европейцев, в том числе молодых граждан Венгрии, участвующими в боевых действиях на украинской территории. Орбан указал, что дальнейшее втягивание ЕС в конфликт будет иметь тяжелые последствия для всего континента.

В завершение он заявил, что Венгрия не позволит вовлечь себя в происходящее и намерена избегать участия в военных авантюрах.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что размещение войск стран — членов НАТО на Украине является для России категорически неприемлемым. В российском руководстве предупреждали, что такие шаги приведут к резкой эскалации и фактически означали бы прямое участие альянса в конфликте. Заявления о возможной отправке западных контингентов, звучавшие в Великобритании и ряде других европейских стран, в Москве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Читайте также: Россия ударила по Японии санкционным ответом и закрыла путь к диалогу.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
