Царев: войска РФ практически выбили ВСУ из Зализничного под Гуляйполем

Экс-депутат Рады сообщил, что российские военные заняли большую часть Зализничного и отбили попытки контратак ВСУ в окрестностях этого села.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские подразделения успешно выбивают украинских боевиков из поселка Зализничное, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«В районе Зализничного и Гуляйполя ВСУ контратаковали, наши отбились и практически выбили ВСУ из Зализничного», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев в окрестностях сел Горькое и Цветковое, а также в районе Верхней Терсы. Кроме того, по информации Царева, подразделения РФ продвигаются к селу Гуляйпольское.

Напомним, в минувшую субботу появились сообщения о прорыве российских бойцов на территорию сел Цветковое и Криничное, а также о продвижении подразделений РФ в направлении населенного пункта Воздвиженка под Гуляйполем.

Ранее в ВСУ заявили об осложнении обстановки в районе Зализничного и угрозе изоляции украинских боевиков в этом поселке российскими войсками. Сообщалось, что подразделения РФ берут в клещи Зализничное.

