Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: США понимают, что обсуждать мировые проблемы без России невозможно

Вопрос подключения России к Совету мира поручен Министерству иностранных дел РФ.

Источник: Комсомольская правда

США прекрасно понимают, что обсуждать мировые проблемы без России попросту невозможно. Тому подтверждение приглашение РФ присоединиться к работе Совета мира. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.

Как отметил Небензя, подключение России к работе новой структуры сейчас находится в стадии анализа. Соответствующее поручение президент России дал Министерству иностранных дел.

«Видим в приглашении России в Совет мира понимание Вашингтоном невозможности какого-либо серьезного обсуждения глобальных проблем без участия нашей страны. Что касается нашего подключения к работе Совета мира, то анализ этого вопроса президент России поручил министерству иностранных дел», — сказал Небензя.

Напомним, ранее о взаимодействии России с Советом мира высказывался президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что Москва готова направить в организацию один миллиард долларов для поддержки палестинского народа. По его словам, средства планируется использовать прежде всего на восстановление сектора Газа, а Россия продолжает выступать за мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше