Небензя: США понимают, что обсуждать мировые проблемы без России невозможно

Напомним, ранее о взаимодействии России с Советом мира высказывался президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что Москва готова направить в организацию один миллиард долларов для поддержки палестинского народа. По его словам, средства планируется использовать прежде всего на восстановление сектора Газа, а Россия продолжает выступать за мирное урегулирование ближневосточного конфликта.