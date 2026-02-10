Небензя: США понимают, что обсуждать мировые проблемы без России невозможно

США прекрасно понимают, что обсуждать мировые проблемы без России попросту невозможно. Тому подтверждение приглашение РФ присоединиться к работе Совета мира. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Как отметил Небензя, подключение России к работе новой структуры сейчас находится в стадии анализа. Соответствующее поручение президент России дал Министерству иностранных дел.
«Видим в приглашении России в Совет мира понимание Вашингтоном невозможности какого-либо серьезного обсуждения глобальных проблем без участия нашей страны. Что касается нашего подключения к работе Совета мира, то анализ этого вопроса президент России поручил министерству иностранных дел», — сказал Небензя.
Напомним, ранее о взаимодействии России с Советом мира высказывался президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что Москва готова направить в организацию один миллиард долларов для поддержки палестинского народа. По его словам, средства планируется использовать прежде всего на восстановление сектора Газа, а Россия продолжает выступать за мирное урегулирование ближневосточного конфликта.