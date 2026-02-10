Трамп пригрозил, что сорвет открытие моста между Канадой и США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что может заблокировать открытие нового международного моста имени Горди Хоу, соединяющего американский Детройт и канадский Виндзор, если Вашингтон не получит не менее 50% прав на объект. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Строительство моста, одобренное ещё при администрации Барака Обамы и призванное ускорить и обезопасить трансграничные перевозки, находится на завершающем этапе.
«Мы начнём переговоры сейчас же. Учитывая всё, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива», — заявил Трамп.
Американский лидер также отметил, что доходы Канады от доступа к рынку США будут «астрономическими», и раскритиковал предшественника за то, что при строительстве моста не использовалась американская сталь. По его словам, это была «глупая ошибка».
Кроме того, Трамп обвинил Канаду в ограничениях на продажу американского алкоголя в Онтарио, «неприемлемых» тарифах на молочную продукцию и сближении с Китаем.
Накануне издание Politico сообщило, что в апреле Трамп отправится в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином.