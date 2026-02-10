Президент ознакомился с предложениями по модернизации сельского хозяйства и аграрной науки

Подчеркивалось, что ежегодный импорт саженцев на сумму $60 млн может быть замещен за счет местного производства. В этих целях сформирована коллекция из более 200 высокоурожайных, свободных от вирусов материнских сортов фруктов. В Бектемирском и Юкоричирчикском районах создаются специализированные комплексы с лабораториями in vitro и материнскими питомниками, которые к концу года должны выйти на проектную мощность — 27 миллионов саженцев в год.