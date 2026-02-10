Президент ознакомился с предложениями по модернизации сельского хозяйства и аграрной науки

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по освоению новых земель для сельского хозяйства и реформированию научной деятельности в отрасли. В ходе презентации были представлены планы по освоению и улучшению состояния дополнительно 938 тысяч гектаров пастбищ до 2030 года, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, в 2026—2027 годах намечено восстановление 620 тысяч гектаров пастбищ. На 300 тысячах гектаров планируется высадка пастбищных культур, а на 130 тысячах гектаров — установка водозаборных скважин. Это позволит создать условия для выпаса 960 тысяч голов мелкого рогатого скота и увеличить объемы производства мяса и шерсти.
Особо отмечена необходимость кардинального обновления институциональной инфраструктуры аграрной науки. В этих целях предусмотрено объединение 22 научных центров, 260 лабораторий и более 2,5 тысячи ученых и научных сотрудников в единую структуру — Академию сельскохозяйственных наук.
В качестве приоритетных направлений деятельности академии предложено определить биотехнологии и молекулярную биологию, генную инженерию и гибридное семеноводство, «умное» сельское хозяйство, использование космических и дроновых технологий, борьбу с деградацией земель и улучшение здоровья почв, органическое сельское хозяйство и продовольственную безопасность, ветеринарию, а также цифровое сельское хозяйство. Также определены меры по эффективной организации деятельности новой структуры.
Отдельное внимание уделено подготовке кадров для аграрного сектора. Отмечено, что в Ташкентском государственном аграрном университете обучаются 13,6 тысячи студентов, однако лишь 55% выпускников работают по специальности из-за недостаточной связи обучения с практикой. В этой связи поставлены задачи по созданию системы, объединяющей образование, научные исследования и производство.
В дальнейшем 6,8 тысячи студентов будут проходить практику на предприятиях, в агрокластерах и производственных организациях, еще более 2,6 тысячи — в 22 научно-исследовательских институтах системы Министерства сельского хозяйства. Также предложено принимать в университет детей фермеров и их работников по сниженной контрактной основе, сократить срок обучения по семи направлениям с четырех до трех лет и обучать студентов получению прав тракториста-машиниста и эксплуатации агродронов.
В рамках презентации рассмотрена деятельность Агентства по развитию агропромышленности. В прошлом году на 44 тысячах гектаров неэффективных земель были созданы интенсивные и индустриализированные сады и виноградники, что обеспечило создание 37 тысяч рабочих мест. Урожай с этих насаждений начнет поступать с 2027 года, что позволит экспортировать плодоовощную продукцию на $660 млн в год.
В различных регионах страны уже реализуются конкретные проекты.
«В Сохе на 500 гектарах посажены яблоки, малина и абрикосы, в Термезском районе на 164 гектарах — абрикосы и персики, виноград сорта “Аватар” выращивают в Ахангаранском районе на 309 гектарах, в Булунгуре — на 550 гектарах и в Куве — на 60 гектарах. В Папском районе на 504 гектарах организованы плантации персиков и сливы», — говорилось на совещании.
Отмечено, что в 2026 году необходимо создать еще 25,5 тысячи гектаров фруктовых садов и 5 тысяч гектаров виноградников, а также организовать 48 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест.
Подчеркивалось, что ежегодный импорт саженцев на сумму $60 млн может быть замещен за счет местного производства. В этих целях сформирована коллекция из более 200 высокоурожайных, свободных от вирусов материнских сортов фруктов. В Бектемирском и Юкоричирчикском районах создаются специализированные комплексы с лабораториями in vitro и материнскими питомниками, которые к концу года должны выйти на проектную мощность — 27 миллионов саженцев в год.
По итогам обсуждения глава государства дал ответственным лицам соответствующие поручения.