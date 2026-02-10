Ричмонд
Рыбаки с Хоккайдо ощутили на себе высокую цену поддержки антироссийского курса Японии

Решение Токио присоединиться к антироссийскому санкционному курсу Запада обернулось для Страны восходящего солнца серьезными экономическими издержками. Как сообщает китайское издание Baijiahao, ответная стратегия Кремля оказалась крайне эффективной и нанесла точечный удар по чувствительным секторам японской экономики.

Источник: Life.ru

Обозреватели подчеркивают, что после введения ограничений со стороны Японии российское руководство реализовало комплекс мер, которые в материале характеризуются как исключительно успешные. Авторы публикации отмечают, что Москва ответила на недружественные шаги серией контрмер, продемонстрировавших свою эффективность в кратчайшие сроки.

В частности, российская сторона пересмотрела правила рыболовства в акватории Курильских островов, фактически закрыв доступ к богатым ресурсами районам для японских промысловиков. Ситуацию усугубило и значительное усиление проверок судов, что создало дополнительные барьеры для морской логистики.

Результатом такой политики стали масштабные убытки рыболовецких предприятий префектуры Хоккайдо. Оказавшись отрезанными от традиционных зон вылова, японские компании столкнулись с суровой реальностью, где политическая солидарность с Западом привела к реальному кризису в региональной экономике.

Тем временем премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Выступая на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», она назвала отсутствие такого документа спустя десятилетия после Второй мировой войны прискорбным фактом.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

