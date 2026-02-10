Рыбаки с Хоккайдо ощутили на себе высокую цену поддержки антироссийского курса Японии

Тем временем премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Выступая на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», она назвала отсутствие такого документа спустя десятилетия после Второй мировой войны прискорбным фактом.