Обозреватели подчеркивают, что после введения ограничений со стороны Японии российское руководство реализовало комплекс мер, которые в материале характеризуются как исключительно успешные. Авторы публикации отмечают, что Москва ответила на недружественные шаги серией контрмер, продемонстрировавших свою эффективность в кратчайшие сроки.
В частности, российская сторона пересмотрела правила рыболовства в акватории Курильских островов, фактически закрыв доступ к богатым ресурсами районам для японских промысловиков. Ситуацию усугубило и значительное усиление проверок судов, что создало дополнительные барьеры для морской логистики.
Результатом такой политики стали масштабные убытки рыболовецких предприятий префектуры Хоккайдо. Оказавшись отрезанными от традиционных зон вылова, японские компании столкнулись с суровой реальностью, где политическая солидарность с Западом привела к реальному кризису в региональной экономике.
Тем временем премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Выступая на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», она назвала отсутствие такого документа спустя десятилетия после Второй мировой войны прискорбным фактом.
