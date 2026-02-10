Приказы на обстрелы гражданских объектов в Брянской области, по данным российских силовых структур, отдает командир 107-й реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Как уточняется, подразделение дислоцируется на сумском направлении, на территории Сумской области. Именно эта бригада, по установленным данным, осуществляет ракетные удары по гражданской инфраструктуре приграничных районов Брянской области.
Руководит соединением полковник Сергей Савченко. В силовых структурах указывают, что решения об обстрелах принимаются на уровне командования бригады, а приказы отдаются непосредственно комбригом.
Информация о причастности конкретного подразделения и его командира была получена в ходе анализа обстановки на сумском направлении и последствий атак по российской территории.
