Бывший боец ВСУ связал срыв обменов пленными с нехваткой ресурсов у Киева

По его словам, украинская сторона не располагает достаточным количеством пленных для равнозначного обмена. Он отметил, что за время службы ему ни разу не приходилось брать в плен российских военнослужащих, что, по его оценке, отражает общее положение дел в подразделениях ВСУ.