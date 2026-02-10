Киевский режим периодически срывает обмены военнопленными с Россией из-за отсутствия необходимого ресурса. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший военнослужащий ВСУ родом из Киевской области с позывным Сова.
По его словам, украинская сторона не располагает достаточным количеством пленных для равнозначного обмена. Он отметил, что за время службы ему ни разу не приходилось брать в плен российских военнослужащих, что, по его оценке, отражает общее положение дел в подразделениях ВСУ.
Собеседник агентства уточнил, что после сдачи в плен он вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря. Подразделение действует в Запорожской области и ведет боевые действия совместно с российскими военными. В его состав входят бывшие украинские военнослужащие.
Очередной обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. Он прошел после второго раунда трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби. По информации Минобороны РФ, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 157 военнопленных ВСУ. Также были освобождены трое жителей Курской области, которые незаконно удерживались украинской стороной.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что на протяжении более четырех месяцев обмены военнопленными фактически были заблокированы. По ее словам, российская сторона неоднократно предлагала различные форматы обмена, однако украинские власти затягивали принятие решений по этому вопросу.
