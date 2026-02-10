Лебедев: ракета разнесла склады с дронами на авиабазе ВСУ у Днепропетровска

В Днепропетровской области попала под удар авиабаза ВСУ, на которой хранили и обслуживали дальнобойные дроны, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, удар нанесен по авиабазе «Авиаторское» под Днепропетровском. Для поражения объектов на территории базы была применена ракета «Искандер»,
«Целью удара стали складские зоны авиабазы “Авиаторское”, используемые ВСУ для хранения и обслуживания беспилотников дальнего действия», — написал Лебедев.
Он назвал попавшую под удар авиабазу ключевым тыловым авиационно-логистическим узлом противника в центральной части Украины. По данным координатора подполья, на базе проводили предполетную подготовку дальнобойных беспилотников, которые затем применялись для ударов по российской территории.
«Фактически речь идет не о “складе”, а о центре беспилотной инфраструктуры, замкнутом на удары по глубинным районам России», — подчеркнул Лебедев.
Напомним, накануне стало известно о нанесении российскими военными удара по аэродрому Васильков ВСУ под Киевом.