Небензя: Европа не может конструктивно участвовать в украинском урегулировании

Европа не может конструктивно участвовать в урегулировании конфликта на Украине. В первую очередь потому, что на протяжении многих лет демонстрировала отсутствие желания установить мир. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова прозвучали интервью ТАСС.
Как отметил Небензя, и минские договоренности, и переговоры в Стамбуле в 2022 году могли стать поворотными моментами для конфликта на Украине. Однако не получили необходимой поддержки. Более того, затем политики ЕС стали сами отстраняться от мирных процессов.
«Подавляющее большинство европейских лидеров по собственной воле отстранились от процесса урегулирования», — сказал Небензя.
Он добавил, что в таких реалиях Европа едва ли может возмущаться из-за собственного отсутствия на мирных переговорах по Украине.
Немногим ранее Василий Небензя также высказался о приглашении России присоединиться к работе Совета мира. Он отметил, что такой шаг свидетельствует о понимании Вашингтоном невозможности серьезного обсуждения глобальных проблем без участия Москвы. По словам дипломата, вопрос подключения России к новой структуре сейчас анализируется. Соответствующее поручение президент страны дал Министерству иностранных дел.