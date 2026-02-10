Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

В ноябре Financial Times писала, что Еврокомиссия работает над созданием новой разведывательной структуры под руководством фон дер Ляйен. Предполагалось, что подразделение будет сформировано при секретариате комиссии, в него планировалось привлечь сотрудников из разведсообществ стран ЕС для совместного сбора и анализа информации. Решение о создании структуры было связано с военным конфликтом России и Украины и предупреждением президента США Дональда Трампа о сокращении поддержки Европы.