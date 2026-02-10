Ричмонд
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Еврокомиссия отходит от усиления контроля над разведывательной информацией. Большая часть обмена этими данными будет контролироваться центром в составе ведомства Каллас. В прошлом году у Каллас и фон дер Ляйен были конфликты.

Источник: Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить свои требования по усилению контроля над обменом разведывательной информацией в ЕС после разногласий с главой внешнеполитического ведомства Кайей Каллас, сообщили Politico четыре чиновника, знакомые с ходом обсуждения.

По словам собеседников издания, среди которых входят два чиновника и два дипломата ЕС, Еврокомиссия уменьшает свои амбиции в отношении разведывательного подразделения. По их словам, подразделение, вероятно, станет заниматься вопросами безопасности. Большая часть обмена разведывательной информацией будет передана центру INTCEN Европейской службы внешних связей (EEAS), сообщили два чиновника. Этот шаг позволит Каллас сохранить больший контроль над разведкой.

В ноябре Financial Times писала, что Еврокомиссия работает над созданием новой разведывательной структуры под руководством фон дер Ляйен. Предполагалось, что подразделение будет сформировано при секретариате комиссии, в него планировалось привлечь сотрудников из разведсообществ стран ЕС для совместного сбора и анализа информации. Решение о создании структуры было связано с военным конфликтом России и Украины и предупреждением президента США Дональда Трампа о сокращении поддержки Европы.

Politico напоминает, что Каллас в прошлом году неоднократно конфликтовала с главой ЕК, в том числе, когда пыталась назначить Мартина Зельмайра, бывшего главу аппарата предшественника фон дер Лейен, Жан-Клода Юнкера, на руководящую должность. Эта инициатива вызвала беспокойство в Еврокомиссии, которая стремилась централизовать власть в руках исполнительной власти ЕС.

Le Monde писала, что глава ЕК концентрирует все больше полномочий, прежде принадлежавших Каллас, сравнивая ситуацию с «Игрой престолов». Из-за напряжения в отношениях глава евродипломатии называла фон дер Ляйен диктатором, писала Politico.

