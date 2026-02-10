Марочко: В Запорожье офицеры ВСУ опасаются местных жителей и ходят с охраной

«По данным моих агентурных источников, в городе Запорожье остаются офицеры, но они пытаются не отсвечивать, так сказать, передвигаются по городу в сопровождении охраны, то есть по два, по три человека — самостоятельно по городу они не передвигаются», — заявил Марочко.
Эксперт добавил, что украинские военнослужащие также принимают меры для сокрытия мест своей дислокации. По его информации, в городе используют ложные объекты, чтобы ввести в заблуждение разведку и скрыть пункты временного и постоянного размещения подразделений. Эти действия, по оценке Марочко, указывают на напряжённую обстановку внутри города и рост опасений среди военных.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военных в ходе боя за опорный пункт. В Министерстве обороны России сообщали, что штурмовые подразделения выбили противника с позиций, после чего часть военнослужащих ВСУ сложила оружие. Участники боя отмечали, что украинской стороне предложили сдаться, поскольку путь отхода проходил через заминированное поле.
