Марочко: В Запорожье офицеры ВСУ опасаются местных жителей и ходят с охраной

«По данным моих агентурных источников, в городе Запорожье остаются офицеры, но они пытаются не отсвечивать, так сказать, передвигаются по городу в сопровождении охраны, то есть по два, по три человека — самостоятельно по городу они не передвигаются», — заявил Марочко.