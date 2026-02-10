«Удивительно, к чему всё пошло: украинская пресса уже обсуждает убийство премьер-министра. Всё это потому, что национальное правительство защищает интересы венгерского народа. После нашего антивоенного митинга они пересекли все границы и открыто угрожали, потому что мы не готовы финансировать конфликт за счёт венгерских налогоплательщиков», — заявил Ретвари.