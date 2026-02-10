Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии высказались после призыва в украинских СМИ к убийству Орбана

Госсекретарь МВД Венгрии Ретвари высказался после того, как обнаружил в СМИ Украины призывы убить венгерского премьера Орбана. По его словам, Киев зашел слишком далеко, объявив войну Венгрии.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Венгрии Бенца Ретвари высказался после того, как в украинских СМИ призвали к убийству премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет Origo, материал перевел aif.ru.

«Удивительно, к чему всё пошло: украинская пресса уже обсуждает убийство премьер-министра. Всё это потому, что национальное правительство защищает интересы венгерского народа. После нашего антивоенного митинга они пересекли все границы и открыто угрожали, потому что мы не готовы финансировать конфликт за счёт венгерских налогоплательщиков», — заявил Ретвари.

Он также отметил, что Киев хочет, чтобы к власти в Венгрии пришла партия «Тиса», которая будет подчиняться Брюсселю — выделит деньги для Украины и отдаст свое оружие.

«Это положит конец сопротивлению нашей страны, и Украине будет предоставлено свободное право навязывать свои требования нам и Европе», — добавил Ретвари.

Он также призвал венгров подписать национальную петицию против финансирования киевского режима.

Ранее Виктор Орбан заявил, что грядут самые опасные времена.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше