Государственный секретарь Министерства внутренних дел Венгрии Бенца Ретвари высказался после того, как в украинских СМИ призвали к убийству премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет Origo, материал перевел aif.ru.
«Удивительно, к чему всё пошло: украинская пресса уже обсуждает убийство премьер-министра. Всё это потому, что национальное правительство защищает интересы венгерского народа. После нашего антивоенного митинга они пересекли все границы и открыто угрожали, потому что мы не готовы финансировать конфликт за счёт венгерских налогоплательщиков», — заявил Ретвари.
Он также отметил, что Киев хочет, чтобы к власти в Венгрии пришла партия «Тиса», которая будет подчиняться Брюсселю — выделит деньги для Украины и отдаст свое оружие.
«Это положит конец сопротивлению нашей страны, и Украине будет предоставлено свободное право навязывать свои требования нам и Европе», — добавил Ретвари.
Он также призвал венгров подписать национальную петицию против финансирования киевского режима.
Ранее Виктор Орбан заявил, что грядут самые опасные времена.