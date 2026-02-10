«Больше никаких денег для Зеленского. Сегодня днём в Палате депутатов запланировано голосование по законопроекту об Украине, который предусматривает очередную передачу средств Зеленскому», — говорится в сообщении политика.
Он также заявил, что дальнейшая поставка оружия экс-комику Владимиру Зеленскому не приблизит мир, а лишь отсрочит его. По мнению депутатов, мирные переговоры сегодня дадут украинцам лучшие условия, чем завтра. Сассо также обвинил киевский режим в крупных коррупционных скандалах, из-за которых помощь «не доходит до получателя».
Депутат добавил, что передача миллиардов евро в руки лиц, замешанных в коррупции, противоречит национальным интересам Италии. По его мнению, эти средства следует направить на обеспечение безопасности и благополучия самих итальянских граждан. Именно по этим причинам, как пояснил Сассо, группа депутатов внесла предложение о прекращении финансирования Украины.
Ранее сообщалось, что более половины жителей Австрии выступают против выделения финансовой помощи Украине. Согласно исследованию, 58% респондентов считают, что данные средства следовало бы направить на решение внутренних проблем страны. Поддержку финансовым траншам в адрес Киева выразили лишь 30% австрийцев. При этом наибольшее число противников такой помощи наблюдается среди граждан в возрасте от 30 до 59 лет, где против выделения средств выступают 63% опрошенных.
