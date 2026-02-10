Итальянский парламент сегодня обсудит прекращение финансирования Украины

Ранее сообщалось, что более половины жителей Австрии выступают против выделения финансовой помощи Украине. Согласно исследованию, 58% респондентов считают, что данные средства следовало бы направить на решение внутренних проблем страны. Поддержку финансовым траншам в адрес Киева выразили лишь 30% австрийцев. При этом наибольшее число противников такой помощи наблюдается среди граждан в возрасте от 30 до 59 лет, где против выделения средств выступают 63% опрошенных.