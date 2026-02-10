Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

«Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп “поставил на место” европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить… Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там», — отметил Лавров.