Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Переговоры по Украине продолжаются, на этом пути предстоит пройти еще большую дистанцию, заявил в интервью телеканалу НТВ глава МИД России Сергей Лавров.
«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — сказал он.
Министр также призвал «не впадать в восторженное восприятие происходящего», говоря об усилиях президента США Дональда Трампа.
«Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп “поставил на место” европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить… Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там», — отметил Лавров.
Трамп по итогам переговоров в Абу-Даби
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о наличии в переговорном процессе «импульса», который следует укрепить.
Одним из наиболее сложных вопросов стороны считают территориальный, он остается нерешенным. Также обсуждаются гарантии безопасности для Украины. Зеленский накануне заявил о готовности документов по последнему вопросу.
Россия считает неприемлемым размещение на Украине военнослужащих или военных объектов стран Запада. МИД предупреждал, что Москва сочтет такое развитие событий иностранной интервенцией. Также российская сторона настаивает на выводе украинских сил из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев заявляет, что не намерен отказываться от претензий на территории.