В МИД раскрыли, почему ЕС нет места за столом переговоров

«Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах», — добавил собеседник газеты «Известия».
Ранее Александр Грушко раскрыл ключевой элемент любого мирного соглашения по Украине. По его словам, договорённости должны включать гарантии безопасности России, а не только Незалежной.
