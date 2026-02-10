Ричмонд
В МИД раскрыли, почему ЕС нет места за столом переговоров

Евросоюз не ответил на предложение России подписать документ о взаимных гарантиях ненападения, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. При этом объединение, указал дипломат, упорно добивается «места у стола переговоров».

«Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах», — добавил собеседник газеты «Известия».

Ранее Александр Грушко раскрыл ключевой элемент любого мирного соглашения по Украине. По его словам, договорённости должны включать гарантии безопасности России, а не только Незалежной.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

