Лебедев: в Харьковской области попали под удар штабы ВСУ

В Харьковской области нанесены удары по штабам украинских войск, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, по объектам ВСУ на территории Харьковской области нанесено семь ударов.
«Харьковское направление — работа по штабам и управлению, то есть по “мозгам”, а не по “мышцам”», — написал Лебедев.
По его информации, удары нанесены также по объектам противника в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Сумской и Черниговской областях. Координатор подполья назвал целью этих ударов поражение военной инфраструктуры ВСУ.
«Это не “ответ” и не “возмездие”, а разборка военного конвейера — от поступления техники (Румыния → Одесская область) до управления подразделениями у ЛБС», — отметил Лебедев.
Ранее сообщалось о нанесении ракетного удара по авиабазе ВСУ под Днепропетровском, на территории которой, по данным подполья, были поражены склады с дальнобойными беспилотниками.