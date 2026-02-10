В Еврокомиссии вспыхнул конфликт из-за контроля над разведкой ЕС

Politico напоминает, что противоречия между фон дер Ляйен и Каллас проявлялись и ранее. В прошлом году разногласия обострились, в том числе вокруг попытки Каллас назначить Мартина Зельмайра, бывшего главу аппарата экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, на руководящую должность. В Еврокомиссии тогда опасались усиления влияния отдельных фигур на фоне стремления централизовать власть в исполнительных органах ЕС.