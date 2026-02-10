Лукашенко освободил от должности замглавы Госкомитета судебных экспертиз

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности заместителя председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий указ № 40 глава государства подписал в понедельник, 9 февраля. Александр Лашин был освобожден от должности замглавы Госкомитета судебных экспертиз в связи с выходом в отставку.
