Лукашенко освободил от должности замглавы Госкомитета судебных экспертиз

Лукашенко освободил от должности заместителя председателя ГКСЭ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности заместителя председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий указ № 40 глава государства подписал в понедельник, 9 февраля. Александр Лашин был освобожден от должности замглавы Госкомитета судебных экспертиз в связи с выходом в отставку.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области.

Тем временем глава КГК сказал, почему на технику в Витебской области «больно смотреть».

Кроме того, в Беларуси бывший глава райисполкома получил семь лет колонии.

