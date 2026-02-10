Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Парамонов: Украина требует отмены всех мероприятий с россиянами в Италии

Посольство Украины вмешивается во внутренние дела Италии и требует отмены культурных мероприятий с участием деятелей из России. Об этом заявил посол РФ в Риме Алексей Парамонов. По его словам, несмотря на это, наша дипмиссия и Русский дом всячески содействуют культурному обмену, организуя выступления российских музыкантов и приглашая партнёров из политических, академических, медийных и других кругов европейского государства.

Например, в Италии прошли выступления Хора Турецкого, ансамбля Altro Coro Академии имени Гнесиных и солистов Большого театра — сопрано Анны Аглатовой, Венеры Гимадиевой и пианиста Павла Небольсина. Однако украинские дипломаты пытаются создать сложности организаторам.

«Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков», — сказал собеседник РИА «Новости».

По словам Парамонова, это привело к расторжению контрактов с рядом выдающихся деятелей культуры из России, а также к отмене концертов и иных мероприятий. Посол отметил, что происходящее не делает чести Италии.

Ранее бывший посол Италии Джорджо Стараче раскрыл детали визита министра иностранных дел республики Луиджи Ди Майо в Москву в феврале 2022 года. По его словам, тот волновался перед встречей с Сергеем Лавровым — ветераном дипломатии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше