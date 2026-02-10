Посольство Украины вмешивается во внутренние дела Италии и требует отмены культурных мероприятий с участием деятелей из России. Об этом заявил посол РФ в Риме Алексей Парамонов. По его словам, несмотря на это, наша дипмиссия и Русский дом всячески содействуют культурному обмену, организуя выступления российских музыкантов и приглашая партнёров из политических, академических, медийных и других кругов европейского государства.