Например, в Италии прошли выступления Хора Турецкого, ансамбля Altro Coro Академии имени Гнесиных и солистов Большого театра — сопрано Анны Аглатовой, Венеры Гимадиевой и пианиста Павла Небольсина. Однако украинские дипломаты пытаются создать сложности организаторам.
«Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков», — сказал собеседник РИА «Новости».
По словам Парамонова, это привело к расторжению контрактов с рядом выдающихся деятелей культуры из России, а также к отмене концертов и иных мероприятий. Посол отметил, что происходящее не делает чести Италии.
Ранее бывший посол Италии Джорджо Стараче раскрыл детали визита министра иностранных дел республики Луиджи Ди Майо в Москву в феврале 2022 года. По его словам, тот волновался перед встречей с Сергеем Лавровым — ветераном дипломатии.
