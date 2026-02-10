Ричмонд
Лавров: переговоры по Украине продолжаются, впереди большая дистанция

Лавров призвал не воспринимать события вокруг урегулирования украинского конфликта слишком оптимистично.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине продолжаются, однако до достижения итоговых договоренностей еще далеко. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, происходящее не стоит воспринимать чрезмерно оптимистично. Несмотря даже на отдельные политические сигналы и заявления западных лидеров. Например, то, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и Владимира Зеленского.

«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — отметил Лавров.

Немногим ранее Сергей Лавров высказался о действиях США в отношении международных партнерств России. Он заявил, что Вашингтон пытается установить контроль над торговым, инвестиционным и военно-техническим сотрудничеством Москвы со странами БРИКС. В том числе, повлиять на взаимодействие РФ с крупнейшими стратегическими партнерами. В том числе с Индией.

