Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров обвинил США в «невиданных масштабах» злоупотребления долларом

США, по мнению Москвы, продолжают использовать доминирующее положение доллара в мировой финансовой системе в своих интересах, что Россия считает недопустимым.

США, по мнению Москвы, продолжают использовать доминирующее положение доллара в мировой финансовой системе в своих интересах, что Россия считает недопустимым.

США, по мнению Москвы, продолжают использовать доминирующее положение доллара в мировой финансовой системе в своих интересах, что Россия считает недопустимым.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью НТВ.

Он подчеркнул, что российская политика строится на защите национальных интересов и не предполагает участия в торговых, экономических или валютных войнах. По его словам, Вашингтон все активнее прибегает к финансовым рычагам давления, используя доллар как инструмент, и при этом даже не пытается скрывать такую практику.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше