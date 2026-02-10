Посольство Украины в Италии добивается отмены культурных мероприятий с участием российских артистов, вмешиваясь во внутренние процессы страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Риме Алексея Парамонова.
По словам дипломата, украинская сторона систематически оказывает давление на организаторов концертов и фестивалей, требуя отказаться от сотрудничества с российскими деятелями культуры. Такая практика, как отметил Парамонов, уже привела к расторжению контрактов и отмене ряда мероприятий и, по его оценке, не делает чести итальянской стороне.
Посол подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, российское посольство и Русский дом в Риме продолжают культурную деятельность. В ее рамках организуются выступления представителей российской культуры с приглашением партнеров из политических, академических, медийных и других кругов Италии. В числе прошедших мероприятий он назвал концерты Хора Турецкого, ансамбля Altro Coro Академии имени Гнесиных, а также выступления солистов Большого театра — сопрано Анны Аглатовой, Венеры Гимадиевой и пианиста Павла Небольсина.
При этом, по словам Парамонова, наибольшие трудности возникают при попытках организовать гастроли российских артистов на итальянских театральных и фестивальных площадках. Именно на этом этапе, как утверждает дипломат, активизируется давление со стороны украинского посольства.
Он отметил, что украинская дипмиссия рассылает обращения в различные инстанции, сопровождая их настойчивыми требованиями и угрозами, а также привлекает к подобным кампаниям радикально настроенных активистов и отдельных местных политиков. В результате, по словам главы российской дипмиссии, культурные проекты с российским участием срываются, а зрители лишаются возможности посетить запланированные концерты и события.
