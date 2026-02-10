Посол РФ в Риме обвинил Киев в срыве концертов российских артистов в Италии

Посол подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, российское посольство и Русский дом в Риме продолжают культурную деятельность. В ее рамках организуются выступления представителей российской культуры с приглашением партнеров из политических, академических, медийных и других кругов Италии. В числе прошедших мероприятий он назвал концерты Хора Турецкого, ансамбля Altro Coro Академии имени Гнесиных, а также выступления солистов Большого театра — сопрано Анны Аглатовой, Венеры Гимадиевой и пианиста Павла Небольсина.