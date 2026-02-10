Путин: Нужно использовать все инструменты дипломатии для защиты нацинтересов РФ

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обращением по случаю Дня дипломатического работника. Он затронул ситуацию вокруг Кубы и Венесуэлы. Сергей Лавров вновь указал на солидарность РФ с народами государств. Он подчеркнул, что только сами кубинцы и венесуэльцы могут определять свою судьбу.