Путин: Нужно использовать все инструменты дипломатии для защиты нацинтересов РФ

Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Нужно с максимальной отдачей задействовать все возможности и инструменты дипломатии для надежного обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. К этому в обращении по случаю Дня дипломатического работника призвал президент России Владимир Путин. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства добавил, что приоритетом для страны, как и прежде, остаётся укрепление дружественных связей с нашими ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обращением по случаю Дня дипломатического работника. Он затронул ситуацию вокруг Кубы и Венесуэлы. Сергей Лавров вновь указал на солидарность РФ с народами государств. Он подчеркнул, что только сами кубинцы и венесуэльцы могут определять свою судьбу.

