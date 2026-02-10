Путин: Нужно использовать все инструменты дипломатии для защиты нацинтересов РФ

Нужно с максимальной отдачей задействовать все возможности и инструменты дипломатии для надежного обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. К этому в обращении по случаю Дня дипломатического работника призвал президент России Владимир Путин. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
Глава государства добавил, что приоритетом для страны, как и прежде, остаётся укрепление дружественных связей с нашими ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обращением по случаю Дня дипломатического работника. Он затронул ситуацию вокруг Кубы и Венесуэлы. Сергей Лавров вновь указал на солидарность РФ с народами государств. Он подчеркнул, что только сами кубинцы и венесуэльцы могут определять свою судьбу.