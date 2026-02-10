WSJ: украинская армия испытывает дефицит ударных дронов дальнего радиуса

ВСУ не хватает беспилотников и другого вооружения, способного наносить удары на средней дальности от 30 до 200 км (от 20 до 120 миль) за линией фронта. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади.
По его словам, у Украины есть обученные операторы дронов, но их действия носят фрагментарный характер из-за недостатка техники и боеприпасов. Для изменения ситуации, считает эксперт, Киеву необходима «масштабная поддержка» со стороны западных партнёров.
Гади отметил, что Россия перешла к системному подходу в борьбе с украинскими БПЛА.
«РФ перешла к более системному подходу по выслеживанию украинских дроновых групп, срыву и уничтожению логистики беспилотников, которая является центром тяжести обороны ВСУ», — рассказал специалист.
Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что распиаренные Владимиром Зеленским «Фламинго» взрываются на старте.