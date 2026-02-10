Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Меркурис: У Зеленского нет выбора, кроме как продолжать конфликт

Владимир Зеленский не хочет завершать конфликт, несмотря на неспособность Украины противостоять российским ракетным ударам. По мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, несмотря на наличие специалистов, Киев физически не успевает чинить энергетическую инфраструктуру: повреждения устраняют, но ВС РФ вновь бьют ещё сильнее.

Источник: Life.ru

«Так что гонку между способностью России разрушать и возможностями Украины восстанавливать украинцы неизбежно проиграют», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

При этом Зеленский не собирается идти на уступки ради завершения конфликта. Меркурис напомнил, что он винит в последствиях ударов недостатки украинской ПВО, хотя может прекратить их. Но главарь киевского режима не имеет выбора.

«Он, очевидно, не хочет прекращать конфликт, не хочет уступать ни миллиметра территории. У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других», — пояснил аналитик.

Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении подготовки документов по гарантиям безопасности для Украины. По словам главаря киевского режима, вопрос безопасности — ключевой для достижения мира.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.