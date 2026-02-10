«Так что гонку между способностью России разрушать и возможностями Украины восстанавливать украинцы неизбежно проиграют», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
При этом Зеленский не собирается идти на уступки ради завершения конфликта. Меркурис напомнил, что он винит в последствиях ударов недостатки украинской ПВО, хотя может прекратить их. Но главарь киевского режима не имеет выбора.
«Он, очевидно, не хочет прекращать конфликт, не хочет уступать ни миллиметра территории. У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других», — пояснил аналитик.
Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении подготовки документов по гарантиям безопасности для Украины. По словам главаря киевского режима, вопрос безопасности — ключевой для достижения мира.
