Пашинян заявил, что Армения закупила у США военные беспилотники

Он подчеркнул, что данные аппараты уже доказали свою эффективность в ходе эксплуатации и, по оценке армянской стороны, способны внести вклад в укрепление оборонных возможностей страны. Закупка, как было отмечено, стала продолжением двустороннего взаимодействия, включая совместные военные учения, которые проводятся на протяжении последних трех лет.