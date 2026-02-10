Ричмонд
Пашинян заявил, что Армения закупила у США военные беспилотники

Армения приобрела у США военные беспилотные летательные аппараты.

Армения приобрела у США военные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на трансляции брифинга, прошедшего с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По словам главы армянского правительства, речь идет о беспилотниках V-BAT, закупленных в рамках программы иностранных военных приобретений. Пашинян отметил, что зафиксирован существенный прогресс в сфере военного и оборонительного сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном.

Он подчеркнул, что данные аппараты уже доказали свою эффективность в ходе эксплуатации и, по оценке армянской стороны, способны внести вклад в укрепление оборонных возможностей страны. Закупка, как было отмечено, стала продолжением двустороннего взаимодействия, включая совместные военные учения, которые проводятся на протяжении последних трех лет.

Премьер-министр также выразил надежду, что реализованная сделка станет основой для дальнейшего расширения сотрудничества Армении и США в оборонной сфере.

